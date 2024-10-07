Молдавия сократила количество избирательных участков до двух

ЦИК Молдавии: количество избирательных участков в России сократится до двух

Молдавия сократила до двух количество избирательных участков в России для голосования на президентских выборах и референдуме о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Анжела Караман, пишет издание Newsmaker.

До этого планировалось открыть пять участков в России для голосования граждан Молдавии за рубежом. ЦИК республики постановил приостановить подготовку участков в Санкт-Петербурге, Ярославле и Ханты-Мансийске. «Документы для организации выборов на этих трех участках должны быть уничтожены», — заявила Караман. Оставшиеся два участка будут открыты на территории посольства Молдавии в Москве.

Причиной закрытия называется отсутствие необходимых мер безопасности. Среди преимуществ участка в Москве называется консульская защита, которая может гарантировать защиту для граждан Молдавии.

Ранее в Молдавии социологическая компания iData опубликовала исследование о возможном провале референдума о вступлении в ЕС. По информации ведомства, поддержать изменение конституции ради евроинтеграции теперь готовы меньше половины жителей Молдавии.