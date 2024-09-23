IData: евроинтеграцию готовы поддержать меньше половины жителей Молдавии

Поддержать изменение конституции ради евроинтеграции готовы меньше половины жителей Молдавии. Такой результат показали данные опроса социологической компании iData, опубликованные в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным исследования, за присоединение к Европейскому Союзу проголосовали бы 45,9 процента опрошенных, против — 39 процентов. При этом, 12,7 процента респондентов не определились с ответом и еще 2,4 процента опрошенных отказались отвечать на вопрос.

Референдум будет считаться состоявшимся, если «за» проголосует большинство участников голосования, а порог явки превысит 33 процента голосов.

Ранее представители оппозиционного блока «Победа» провели в Кишиневе марш против курса на евроинтеграцию. По сообщениям журналистов, в марше приняли участие около тысячи человек, хотя изначально оппозиция заявляла о нескольких тысячах потенциальных участников.