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14:07, 23 сентября 2024Бывший СССР

В Молдавии допустили провал референдума о евроинтеграции

IData: евроинтеграцию готовы поддержать меньше половины жителей Молдавии

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Поддержать изменение конституции ради евроинтеграции готовы меньше половины жителей Молдавии. Такой результат показали данные опроса социологической компании iData, опубликованные в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным исследования, за присоединение к Европейскому Союзу проголосовали бы 45,9 процента опрошенных, против — 39 процентов. При этом, 12,7 процента респондентов не определились с ответом и еще 2,4 процента опрошенных отказались отвечать на вопрос.

Референдум будет считаться состоявшимся, если «за» проголосует большинство участников голосования, а порог явки превысит 33 процента голосов.

Ранее представители оппозиционного блока «Победа» провели в Кишиневе марш против курса на евроинтеграцию. По сообщениям журналистов, в марше приняли участие около тысячи человек, хотя изначально оппозиция заявляла о нескольких тысячах потенциальных участников.

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      Александр Курбатов
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