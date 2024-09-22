Молдавская оппозиция провела марш против проевропейского курса президента Санду

Представители оппозиционного блока «Победа» провели в Кишиневе марш против курса президента Молдавии Майи Санду на интеграцию с Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет ТАСС.

«Нашей акцией мы хотим продемонстрировать всем, что молодежь Молдавии против курса на евроинтеграцию, которую проводит диктаторский режим президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности», — указал представитель блока Юрий Витнянский.

По сообщениям журналистов, в марше приняли участие около тысячи человек, хотя изначально оппозиция заявляла о нескольких тысячах потенциальных участников. По словам Витнянского, демонстрантам активно препятствовала молдавская полиция, которая не пропустила протестующих к президентскому дворцу. Оппозиционный митинг в итоге состоялся у Кафедрального собора.

Ранее кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло назвал заявление Санду о намерении вступить в ЕС без Приднестровья преступлением. При этом он пообещал наладить диалог с непризнанным государством.