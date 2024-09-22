Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 22 сентября 2024Бывший СССР

В Молдавии прошел марш против проевропейского курса властей

Молдавская оппозиция провела марш против проевропейского курса президента Санду

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Представители оппозиционного блока «Победа» провели в Кишиневе марш против курса президента Молдавии Майи Санду на интеграцию с Европейским союзом (ЕС). Об этом пишет ТАСС.

«Нашей акцией мы хотим продемонстрировать всем, что молодежь Молдавии против курса на евроинтеграцию, которую проводит диктаторский режим президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности», — указал представитель блока Юрий Витнянский.

По сообщениям журналистов, в марше приняли участие около тысячи человек, хотя изначально оппозиция заявляла о нескольких тысячах потенциальных участников. По словам Витнянского, демонстрантам активно препятствовала молдавская полиция, которая не пропустила протестующих к президентскому дворцу. Оппозиционный митинг в итоге состоялся у Кафедрального собора.

Ранее кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло назвал заявление Санду о намерении вступить в ЕС без Приднестровья преступлением. При этом он пообещал наладить диалог с непризнанным государством.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили по-новому бороться с буллингом в школах

      Умер озвучивший персонажа в «Свинке Пеппе» актер

      Легкомоторный самолет жестко приземлился в Подмосковье

      Калужский Минкульт заступился за Лолиту Милявскую перед неравнодушной горожанкой

      В США ответили на мнение украинцев об ударах по России фразой «нам плевать»

      В Молдавии прошел марш против проевропейского курса властей

      Россиян предупредили о подорожании туров за рубеж к Новому году

      Усик отреагировал на победу Дюбуа над Джошуа

      Геймеры назвали «кончеными тварями» разработчиков Hamter Kombat за раздачу токенов

      На Украине назвали критической ситуацию на левобережье Купянска

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше