В Молдавии назвали заявление Санду о вступлении в ЕС без Приднестровья преступлением

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло пообещал начать диалог с Приднестровьем

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло назвал Заявление президента Молдавии Майи Санду о вступлении в Евросоюз (ЕС) без Приднестровья преступлением против государства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Стояногло, зарегистрированный кандидатом на предстоящих 20 октября выборах президента государства, пообещал наладить диалог с Приднестровьем. «Вы, наверное, слышали одну из последних деклараций нынешнего президента о том, что "мы готовы идти в ЕС без Приднестровья". С моей точки зрения, такого рода заявления — это просто преступление», — написал Стояногло, добавив, что потеря Приднестровья означала бы потерю государственности страны.

Стояногло заявил, что при нем страна будет поддерживать отношения с Приднестровьем, а она мог бы начать общение с нынешним руководством региона с первых же дней президентства.

Ранее Санду заявила, что в случае, если споры с Приднестровьем решить не получится, Молдавия не будет откладывать интеграцию в Евросоюз «на десять или 20 лет». При этом она сообщила о желании интегрироваться «всем вместе».