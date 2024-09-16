Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:10, 16 сентября 2024Бывший СССР

Санду допустила вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья

Президент Санду допустила возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья

Фото: IMAGO / ARCHEOPIX / Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду допустила, что республика вступит в Европейский союз (ЕС) без непризнанного Приднестровья. Об этом она заявила в эфире телеканала Moldova1.

Она выразила надежду, что Кишиневу удастся решить конфликт с Приднестровьем. Президент, однако, отметила, что в случае, если споры решить не получится, Молдавия не будет откладывать интеграцию в ЕС «на десять или 20 лет».

«Это для нас не решение. Мы хотим [интегрироваться] все вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», — подчеркнула Санду.

Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил, что стремление к интеграции в ЕС принесло стране нищету и сокращение населения. Он также предложил обратить внимание на страны Евразийского экономического союза, которые добились впечатляющего экономического роста, несмотря на санкции.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      В ГТРК «Белгород» опровергли новость о гибели военкора

      В США раскрыли подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

      ВСУ попытались атаковать два российских региона

      Тренер «Атланты Юнайтед» оценил игру Миранчука

      Десятки пациентов дома престарелых эвакуировали в ЛНР из-за природного пожара

      Российский губернатор высмеял свой вызов на допрос в СБУ

      Кадыров прокатился по Грозному на белорусском мотоцикле

      В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников в Европе

      Ведущие американские СМИ призвали Байдена разрешить Украине бить по России

      Слова Зеленского о желании лишить россиян комфортной жизни объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше