Санду допустила вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья

Президент Санду допустила возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду допустила, что республика вступит в Европейский союз (ЕС) без непризнанного Приднестровья. Об этом она заявила в эфире телеканала Moldova1.

Она выразила надежду, что Кишиневу удастся решить конфликт с Приднестровьем. Президент, однако, отметила, что в случае, если споры решить не получится, Молдавия не будет откладывать интеграцию в ЕС «на десять или 20 лет».

«Это для нас не решение. Мы хотим [интегрироваться] все вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», — подчеркнула Санду.

Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля заявил, что стремление к интеграции в ЕС принесло стране нищету и сокращение населения. Он также предложил обратить внимание на страны Евразийского экономического союза, которые добились впечатляющего экономического роста, несмотря на санкции.