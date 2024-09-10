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15:38, 10 сентября 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили об обнищании страны из-за стремления в Евросоюз

Боля: Молдавия обнищала из-за стремления к евроинтеграции
Василий Боля

Василий Боля. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стремление к интеграции в Евросоюз (ЕС) принесло Молдавии нищету и сокращение населения, поэтому нужно оценить возможности государства и, возможно, обратить внимание на Восток. Об этом заявил кандидат в президенты страны от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля, передает РИА Новости.

По его словам, из-за движения страны по пути интеграции в ЕС, социальная инфраструктура находится в плачевном состоянии: школы и детские сады закрываются, научные центры и университеты либо объединяются, либо закрываются. «Мы сталкиваемся с кражами и другими серьезными проблемами. Это реальность», — сказал он.

Боля добавил, что не хотел бы видеть продвижение в стране ценностей ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и предложил обратить внимание на страны Евразийского экономического союза, которые добились впечатляющего экономического роста, несмотря на санкции.

Ранее экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что ЕС не нужно вступление Молдавии. По его словам, это может означать трату денег на развитие нового участника организации, которые ЕС мог бы потратить на самого себя.

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      Илья Таксюр
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