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18:33, 6 сентября 2024Бывший СССР

В Европе к Молдавии обратились со словами «просто так вас не возьмут в ЕС»

Экс-президент Эстонии: ЕС не нужно вступление Молдавии
Тоомас Хендрик Ильвес

Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) не нужно вступление Молдавии. Об этом сообщил экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в интервью изданию Newsmaker.

«В ЕС нужно сильно захотеть попасть. (...) Иногда я слышу в Молдове, что якобы "они нас заставляют вступить". Это не так», — рассказал экс-глава республики.

Ильвес считает, что в таком случае присоединение Молдавии к ЕС не нужно. Это может означать трату денег на развитие нового участника союза, которые можно было бы потратить на самих себя.

Бывший президент Эстонии заявил об обязательстве участников объединения поддерживать страны, которые сделали «демократический выбор» в пользу ЕС.

Ранее экс-президент Молдавии Владимир Воронин описал прошедшие в июне переговоры о вступлении республики в ЕС словами «попили пиво в кабачке».

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      Сергей Болиев
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