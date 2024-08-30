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12:16, 30 августа 2024Бывший СССР

Экс-президент Молдавии описал переговоры о членстве в ЕС фразой «попили пиво»

Экс-президент Молдавии Воронин: власти страны не готовы к переговорам с ЕС
Владимир Воронин

Владимир Воронин. Фото: Руслан Шалапуда / РИА Новости

Экс-президент Молдавии Владимир Воронин описал прошедшие в июне переговоры о членстве республики в Европейском союзе (ЕС) словами «попили пиво в кабачке». Его слова приводит издание Noi.md.

«Я не знаю, чем они там занимались в Брюсселе. Они посидели, попили пива в кабачке, где Карл Маркс написал свои самые известные произведения, и вернулись домой ни с чем», — заявил политик.

Воронин утверждает, что переговоры о вступлении Молдавии в ЕС не ведутся. Также политик считает, что нынешнее политическое руководство дезориентировано и не готово к переговорам с Брюсселем на этом этапе.

20 августа президент Молдавии Майя Санду в своем обращении к народу призвала граждан страны принять участие в референдуме по евроинтеграции независимо от их позиции. Она подчеркнула, что референдум «предназначен для всего народа этой страны», от которого 20 октября ожидают мнения по вопросу дальнейшего внешнеполитического курса республики.

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      Сергей Болиев
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