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09:58, 20 августа 2024Бывший СССР

Президент Молдавии призвала граждан участвовать в референдуме по евроинтеграции

Президент Молдавии призвала граждан участвовать в референдуме по вступлению в ЕС
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан участвовать в референдуме по евроинтеграции в независимости от их позиции. Об этом она высказалась в обращении к народу, передает молдавское агентство IPN.

Санду подчеркнула, что референдум «предназначен для всего народа этой страны», от которого 20 октября ожидают мнения по вопросу дальнейшего внешнеполитического курса республики. «Независимо от того, поддерживаете ли вы вступление Молдавии в Европейский Союз или нет, примите участие в референдуме», — заявила политик, добавив, что отказ от участия продемонстрирует равнодушие к будущему страны.

В июле вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщал, что Кишинев поддержал большинство антироссийских санкций ЕС. По его словам, республика намерена твердо следовать европейской внешней повестке.

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