Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:24, 24 июля 2024Экономика

Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций ЕС

Глава МИД Попшой: Молдавия присоединилась к 80 % антироссийских санкций ЕС

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций Евросоюза. Об этом в эфире телеканала Rlive заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой, его цитирует РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Молдавия присоединилась к 80 процентам ограничение ЕС против России. Попшой отметил, что страна намерена твердо следовать европейской внешней повестке, однако часть пакетом и санкций не применяет. Речь идет об ограничениях, которые невозможно реализовать на практике, либо их реализация обернется дополнительным затратами для Молдавии в результате зеркальных мер Москвы.

Материалы по теме:
Компании из России столкнулись с проблемами в Дубае. Почему они хотят свернуть бизнес и вернуться на родину?
Компании из России столкнулись с проблемами в Дубае.Почему они хотят свернуть бизнес и вернуться на родину?
18 июля 2024
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024

Глава МИД рассказал, что российский рынок по-прежнему важен для молдавского экспорта, особенно в сельском хозяйстве, хотя зависимость от него и сократилась. «Мы не хотим действовать так, чтобы повредить нашим гражданам», — подчеркнул он.

Ранее экс-министр экономики Молжавии Октавиан Калмык заявил, что приток в страну украинских беженцев помог росту экономики республики. Он рассказал, что, по официальной статистике, экономика Молдавии демонстрирует небольшой рост с четвертого квартала прошлого года. Однако эту тенденцию нельзя назвать устойчивой, так как связана она не с наращиванием объема инвестиций или внедрением инновация, а с ростом потребительских расходов, в первую очередь — беженцев с Украины.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции задержали подозреваемого в подрыве машины офицера Генштаба. Его вытащили из авто на известном курорте

      Обвиняемый в расправе над экс-сотрудником ФСБ бывший полицейский уехал в зону СВО

      На пляж вынесло откушенную акулой-людоедом ногу

      Первого в мире пациента с редким заболеванием печени начали лечить с помощью чужого кала

      Китай рекордно закупился российскими удобрениями

      Звезды вернули в моду популярный в 1990-х аксессуар

      ФБР обеспокоилось угрозой похожего на «Крокус» теракта в США

      Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций ЕС

      На курорте Европы 12 человек приняли туриста за еврея и избили его

      Прилепина возмутили литературные предпочтения россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше