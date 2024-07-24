Глава МИД Попшой: Молдавия присоединилась к 80 % антироссийских санкций ЕС

Молдавия поддержала большинство антироссийских санкций Евросоюза. Об этом в эфире телеканала Rlive заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой, его цитирует РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Молдавия присоединилась к 80 процентам ограничение ЕС против России. Попшой отметил, что страна намерена твердо следовать европейской внешней повестке, однако часть пакетом и санкций не применяет. Речь идет об ограничениях, которые невозможно реализовать на практике, либо их реализация обернется дополнительным затратами для Молдавии в результате зеркальных мер Москвы.

Глава МИД рассказал, что российский рынок по-прежнему важен для молдавского экспорта, особенно в сельском хозяйстве, хотя зависимость от него и сократилась. «Мы не хотим действовать так, чтобы повредить нашим гражданам», — подчеркнул он.

Ранее экс-министр экономики Молжавии Октавиан Калмык заявил, что приток в страну украинских беженцев помог росту экономики республики. Он рассказал, что, по официальной статистике, экономика Молдавии демонстрирует небольшой рост с четвертого квартала прошлого года. Однако эту тенденцию нельзя назвать устойчивой, так как связана она не с наращиванием объема инвестиций или внедрением инновация, а с ростом потребительских расходов, в первую очередь — беженцев с Украины.