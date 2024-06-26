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15:48, 26 июня 2024Экономика

Украинские беженцы помогли росту экономики одной страны

Экс-министр Калмык: подъем экономики Молдавии связан с украинскими беженцами
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Приток в страну украинских беженцев помог росту экономики Молдавии. Об этом заявил экс-министр экономики республики Октавиан Калмык, его цитирует РИА Новости.

Он рассказал, что, по официальной статистике, экономика Молдавии демонстрирует небольшой рост с четвертого квартала прошлого года. Однако эту тенденцию нельзя назвать устойчивой, так как связана она не с наращиванием объема инвестиций или внедрением инновация, а с ростом потребления, добавил Калмык в эфире местного телеканала GRT.

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Экс-министр объяснил, что основной вклад в него внесли потребительские расходы беженцев с Украины. На территории страны открыто более 130 центров для беженцев, с начала специальной военной операции через республику проехали около 1,4 миллиона украинцев, 110 тысяч граждан Украины попросили убежища в Молдавии. При этом трудоустроены только 1,3 тысячи человек — менее 1,2 процента.

В октябре 2023 года Швейцария предложила выплаты до 4,4 тысячи долларов беженцам с Украины за возвращение домой. Власти страны приняли такое решение, поскольку осознали, что поощрение добровольного выезда украинцев из Швейцарии обойдется дешевле, чем выплата им пособий и тем самым затягивание выезда после истечения сроков временной защиты.

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