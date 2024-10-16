Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:01, 16 октября 2024Бывший СССР

Молдавия заготовила для своих граждан в России всего 10 тысяч бюллетеней для голосования

Захарова: Молдавия заготовила 10 тысяч бюллетеней для 500 тысяч ее граждан в РФ

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Молдавия заготовила всего 10 тысяч бюллетеней для голосования на выборах президента и референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз для своих граждан, проживающих в России, при том что их около 500 тысяч. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, речь идет о гражданах Молдавии, которые работают, учатся и создают семьи в России, но при этом имеют право голоса в своей стране. Она добавила, что в России для этих людей откроются только два избирательных участка — в Москве и Санкт-Петербурге, хотя ранее планировалось открыть пять участков. По ее мнению, это «отражение истинных ценностей» режима президента республики Майи Санду.

«Теперь нужно это знание закрепить у себя хотя бы на пару дней для того, чтобы сделать правильный выбор в пользу реальных, истинных, настоящих ценностей», — заключила представитель МИД России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг вмешательство России в выборы в Молдавии. Он добавил, что в республике остается много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, но им отказывают в этом праве.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

      Россиянам назвали распространенную ошибку при приеме антибиотиков

      Генсек НАТО озвучил стратегию альянса по Украине

      В России третьеклассник поджег школу после вызова «на ковер» родителей

      Участнику действовавшего в Украине крымско-татарского нацбатальона дали срок

      В России назвали самую высокооплачиваемую профессию для пенсионеров

      Устроивших драку в центре российского города иностранцев задержали

      Против рака применят бактерии

      Слуцкий оценил возможный переход РФС в Азию

      Тайваню пригрозили полным уничтожением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше