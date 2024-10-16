Молдавия заготовила для своих граждан в России всего 10 тысяч бюллетеней для голосования

Захарова: Молдавия заготовила 10 тысяч бюллетеней для 500 тысяч ее граждан в РФ

Молдавия заготовила всего 10 тысяч бюллетеней для голосования на выборах президента и референдуме по вопросу о вступлении в Евросоюз для своих граждан, проживающих в России, при том что их около 500 тысяч. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, речь идет о гражданах Молдавии, которые работают, учатся и создают семьи в России, но при этом имеют право голоса в своей стране. Она добавила, что в России для этих людей откроются только два избирательных участка — в Москве и Санкт-Петербурге, хотя ранее планировалось открыть пять участков. По ее мнению, это «отражение истинных ценностей» режима президента республики Майи Санду.

«Теперь нужно это знание закрепить у себя хотя бы на пару дней для того, чтобы сделать правильный выбор в пользу реальных, истинных, настоящих ценностей», — заключила представитель МИД России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг вмешательство России в выборы в Молдавии. Он добавил, что в республике остается много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, но им отказывают в этом праве.