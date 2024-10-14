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13:27, 14 октября 2024Бывший СССР

В Кремле опровергли вмешательство России в выборы в Молдавии

Песков: Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения», — сказал он в ответ на вопрос журналистов об обвинениях со стороны молдавских властей в адрес России, что Москва вмешивается в электоральные процессы на территории республики.

Песков добавил, что в Молдавии остается много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, но им отказывают в этом праве. По его словам, сторонниками развития добрых отношений с Москвой в Молдавии не позволяют иметь свои собственные политические силы, отказывают СМИ в праве освещать электоральный процесс, а политикам — говорить, что они являются сторонниками налаживания добрых отношений с Россией.

Ранее кандидат на выборах президента Молдавии Александр Стояногло заявил, что Россия не представляет риска для республики. По его словам, 30 лет политики в каждой предвыборной кампании говорят «о русских танках, об угрозах со стороны Румынии».

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