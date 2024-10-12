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19:44, 12 октября 2024Бывший СССР

В Молдавии заявили об отсутствии риска со стороны России

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло: никакого риска Россия не представляет
СюжетВыборы президента России 2024
Александр Стояногло

Александр Стояногло. Фото: Родион Прока / РИА Новости

Россия не представляет риска для Молдавии. Об отсутствии угрозы заявил кандидат на выборах президента республики Александр Стояногло в своем Telegram-канале.

«Убежден, что никакого риска Россия для нас не представляет. Все это появляется в предвыборные кампании и используется для того, чтобы делить людей», — сказал политик.

По его словам, 30 лет политики в каждой предвыборной кампании говорят «о русских танках, об угрозах со стороны Румынии». Однако он подчеркнул, что дело не в Румынии и не в Москве. Проблемы здесь, внутри молдавского общества.

Ранее сотрудники полиции не пустили участников «марша кастрюль», организованного движением «Победа молодых», к администрации президента Молдавии Майи Санду из-за распоряжения мэрии Кишинева. Движение «Победа молодых» бьет по кастрюлям, протестуя против бедственного положения жителей Молдавии и критикуя неисполнение обещаний, которое давало правительство.

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