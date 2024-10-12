Полиция не пустила митингующих в Кишиневе к администрации президента

Участников марша кастрюль не пустили к администрации президента Молдавии

Сотрудники полиции не пустили участников «марша кастрюль», организованного движением «Победа молодых», к администрации президента Молдавии Майи Санду из-за распоряжения мэрии Кишинева. Об этом сообщил лидер «Победы молодых» Юрий Витнянский, передает РИА Новости.

«Мы понимаем, что мэр делает это для того, чтобы митингующие не могли подойти к зданию, где сидит президент, и высказать свое мнение», — сказал он.

Марш направился к офису правящей партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент республики. Движение «Победа молодых» бьет по кастрюлям, протестуя против бедственного положения жителей Молдавии и критикуя неисполнение обещаний, которое давало правительство.

Ранее Санду обвинили в давлении на предвыборную кампанию. По словам экс-главы Гагаузии и кандидата в президенты Молдавии на предстоящих выборах Ирины Влах, полиция задержала часть тиража ее предвыборной газеты.

