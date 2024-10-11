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15:18, 11 октября 2024Бывший СССР

Санду обвинили в давлении на предвыборную кампанию

Влах: президент Молдавии Санду оказывает давление на предвыборную кампанию
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-глава Гагаузии и кандидат в президенты Молдавии на предстоящих выборах Ирина Влах обвинила действующего руководителя республики Майю Санду в давлении на предвыборную кампанию. Об этом политик сообщила в своем Telegram-канале.

«Полиция задержала часть тиража моей предвыборной газеты. Утром она должна были поступить в мой штаб. По пути несколько машин полиции остановили груз и сопроводили в комиссариат», — сообщила Влах.

Ответственность за задержание тиража политик возложила на Майю Санду. Она обвинила президента Молдавии в политическом давлении и превращении республики в диктатуру в центре Европы. Влах добавила, что Санду прекрасно понимает неизбежность своего провала и призвала голосовать за себя на выборах.

Ранее Ирина Влах призвала правительство Молдавии прекратить втягивать республику в чужие конфликты. «Кто позволил превращать Молдову в мишень?» — возмутилась политик.

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      Сергей Болиев
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