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17:33, 21 сентября 2024Бывший СССР

Бывшая глава Гагаузии призвала власти Молдавии не превращать страну в мишень

Экс-глава Гагаузии Влах: власти Молдавии не должны превращать страну в мишень
Ирина Влах

Ирина Влах. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Экс-глава Гагаузии, руководитель движения «Платформа Молдовы» Ирина Влах призвала власти страны не превращать ее в мишень. Ее слова приводит РИА Новости.

Бывшая глава региона потребовала прекратить втягивать Молдавию в чужие конфликты. «Кто позволил превращать Молдову в мишень», — возмутилась она. Влах подчеркнула, что молдавские граждане устали жить в постоянной опасности.

По ее словам, народ хочет мира и развития республики. Экс-глава Гагаузии отметила, что для победы над бедностью необходимо сохранить мирную обстановку.

Ранее лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что власти Молдавии могут отказаться от нейтралитета ради присоединения к НАТО. Однако он усомнился, что глава государства Майя Санду пойдет на такой шаг до президентских выборов, которые пройдут в республике 20 октября.

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