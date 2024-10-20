Молдавия заявила об искусственном создании очередей на своих выборах в России

МИД Молдавии: на молдавских выборах в России искусственно создаются очереди

У российских избирательных участков во время выборов молдавского президента искусственно создаются очереди. С таким заявлением выступил МИД Молдавии на официальной странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы предупредили российские власти о попытках некоторых структур организованно доставлять граждан в отделения нашего посольства в Москве. Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно», — указывает ведомство.

В министерстве подчеркнули, что создаваемые в России очереди якобы являются попыткой «поставить под угрозу избирательный процесс».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала состоявшимися выборы президента страны и референдум о вступлении в Евросоюз.