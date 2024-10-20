Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 20 октября 2024Бывший СССР

Молдавия заявила об искусственном создании очередей на своих выборах в России

МИД Молдавии: на молдавских выборах в России искусственно создаются очереди

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

У российских избирательных участков во время выборов молдавского президента искусственно создаются очереди. С таким заявлением выступил МИД Молдавии на официальной странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы предупредили российские власти о попытках некоторых структур организованно доставлять граждан в отделения нашего посольства в Москве. Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно», — указывает ведомство.

Материалы по теме:
Потеряли берега 30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли?
Потеряли берега30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли?
7 сентября 2020
«Было очень страшно» 30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
«Было очень страшно»30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
30 октября 2021
Игра в нестабильность В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?
Игра в нестабильностьВ Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?
17 ноября 2020

В министерстве подчеркнули, что создаваемые в России очереди якобы являются попыткой «поставить под угрозу избирательный процесс».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала состоявшимися выборы президента страны и референдум о вступлении в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Наши корабли стали большими мишенями». Рогозин назвал причину «смены прописки» Черноморского флота

      В России высказались о возможной уступке территорий Украины

      В Германии предрекли конец X при победе Харрис на выборах президента США

      МЧС завершило работы на месте взрыва газа в Тамбовской области

      Сын Цзю оценил поражение от россиянина в чемпионском бою

      МВФ спрогнозировал рекордный рост мирового госдолга к концу 2024 года

      Молдавия заявила об искусственном создании очередей на своих выборах в России

      В Запорожье рассказали о нейтрализации Западом способных на бунт украинцев

      Отец Ассанжа предрек несколько попыток цветных революций в мире

      В США не увидели сценария победы Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше