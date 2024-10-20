ЦИК Молдавии призвал считать выборы президента и референдум в стране состоявшимися

ЦИК Молдавии: явка на президентских выборах превысила 33,3 %

Явка избирателей на выборы президента в Молдавии и референдум о вступлении в Евросоюз превысила 33,3 процента, которые нужны для признания голосования и плебисцита состоявшимися, пишет ТАСС со ссылкой на обновленные данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В ЦИК сообщили, что по состоянию на 14:33 в голосовании приняли участие более 950 тысяч граждан. Это уже позволяет считать выборы состоявшимися.

Директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил при этом указал, что на выборах президента и референдуме о евроинтеграции наблюдаются десятки нарушений. Через несколько часов после старта голосования было зарегистрировано более 170 сообщений.

Всего за пост главы республики борются 11 кандидатов, включая действующего лидера страны Майю Санду.

