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15:24, 20 октября 2024Бывший СССР

ЦИК Молдавии призвал считать выборы президента и референдум в стране состоявшимися

ЦИК Молдавии: явка на президентских выборах превысила 33,3 %

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Явка избирателей на выборы президента в Молдавии и референдум о вступлении в Евросоюз превысила 33,3 процента, которые нужны для признания голосования и плебисцита состоявшимися, пишет ТАСС со ссылкой на обновленные данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В ЦИК сообщили, что по состоянию на 14:33 в голосовании приняли участие более 950 тысяч граждан. Это уже позволяет считать выборы состоявшимися.

Директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил при этом указал, что на выборах президента и референдуме о евроинтеграции наблюдаются десятки нарушений. Через несколько часов после старта голосования было зарегистрировано более 170 сообщений.

Всего за пост главы республики борются 11 кандидатов, включая действующего лидера страны Майю Санду.

Анастасия Алимпиева
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