В Молдавии на выборах наблюдатели зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях

Наблюдатели в Молдавии на выборах президента и референдуме о евроинтеграции зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях, передает РИА Новости
«Миссия наблюдения получила 173 сообщения об инцидентах, 34 из них уже проверены и подтверждены, остальные еще изучаются», — рассказал директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил.
По его словам, 7 из 34 проверенных случаев касаются размещения агитматериалов на участках голосования или в радиусе ста метров вокруг. Дважды была нарушена тайна голосования и зафиксированы несколько эпизодов группового голосования.
Ранее кандидат на пост главы страны, бывший премьер-министр Василий Тарлев заявил, что президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз проходят с нарушениями. Его команде стало известно, что в ряде больниц и клиник медицинский персонал массово собирает у пациентов бюллетени. По его мнению, это делается с целью фальсифицировать результаты народного голосования.