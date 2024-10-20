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10:58, 20 октября 2024Бывший СССР

В Молдавии на выборах наблюдатели зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях

РИА: в Молдавии на выборах зарегистрировали более 170 сообщений об инцидентах

Фото: Родион Прока / РИА Новости

Наблюдатели в Молдавии на выборах президента и референдуме о евроинтеграции зарегистрировали более 170 сообщений о нарушениях, передает РИА Новости

«Миссия наблюдения получила 173 сообщения об инцидентах, 34 из них уже проверены и подтверждены, остальные еще изучаются», — рассказал директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил.

По его словам, 7 из 34 проверенных случаев касаются размещения агитматериалов на участках голосования или в радиусе ста метров вокруг. Дважды была нарушена тайна голосования и зафиксированы несколько эпизодов группового голосования.

Ранее кандидат на пост главы страны, бывший премьер-министр Василий Тарлев заявил, что президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз проходят с нарушениями. Его команде стало известно, что в ряде больниц и клиник медицинский персонал массово собирает у пациентов бюллетени. По его мнению, это делается с целью фальсифицировать результаты народного голосования.

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      Валентин Карант
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