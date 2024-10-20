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10:22, 20 октября 2024Бывший СССР

Кандидат в президенты Молдавии заявил о нарушениях в ходе выборов

Кандидат в президенты Молдавии Тарлев заявил о сборе бюллетеней в больницах
Василий Тарлев

Василий Тарлев. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Президентские выборы и референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз (ЕС) проходят с нарушениями, заявил кандидат на пост главы страны, бывший премьер-министр Василий Тарлев. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал Тарлев, его команде стало известно, что в ряде больниц и клиник медицинский персонал массово собирает у пациентов бюллетени. По его мнению, это делается с целью фальсифицировать результаты народного голосования.

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Политик пообещал проверить эти сообщения, так как, по его словам, накануне голосования в прессе уже была распространена информация о том, что Тарлев исключен из президентской гонки. Кандидат в президенты считает, что эта мера была принята, чтобы лишить его части голосов избирателей и тем самым повлиять на ход выборов.

Ранее Василий Тарлев высказался об уходе молдавских товаров с российского рынка. Он обратил внимание на то, что из России ушло молдавское вино, но остались вина западных стран, которые говорят о своем противостоянии Москве. По мнению политика, это диверсия Запада против Кишинева.

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