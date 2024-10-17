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09:25, 17 октября 2024Бывший СССР

Кандидат в президенты Молдавии высказался об уходе товаров с российского рынка

Кандидат в президенты Молдавии Тарлев назвал диверсией уход с российского рынка

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Уход молдавских товаров с российского рынка — это диверсия Запада против Кишинева. Об антироссийской санкционной политике высказался кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлев, передает РИА Новости.

«Сейчас тяжело на нем найти бутылку молдавского вина, но продают французские, итальянские, немецкие, чешские, те, которые воюют с Россией, а заставляют Молдавию прервать отношения с Россией. Они обманули нас, чтобы мы ушли с рынка, и они заняли его. Это диверсия», — заявил политик.

Он добавил, что в случае победы сделает все для возвращения товаров из Молдавии на российский рынок.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг вмешательство России в выборы в Молдавии. Он добавил, что в республике остается много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, но им отказывают в этом праве.

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      Глеб Палехов
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