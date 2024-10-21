Большинство молдаван проголосовали против вступления в ЕС. Сильнее всего евроинтеграции воспротивились в Гагаузии

ЦИК: более 53 процентов избирателей выступили против вступления Молдавии в ЕС

Большинство граждан Молдавии проголосовали против вступления республики в Европейский союз (ЕС). Предварительные результаты референдума раскрыли в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Отмечается, что против евроинтеграции проголосовали 53,73 процента граждан страны после обработки 90,18 процента протоколов. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?».

В Гагаузии 94,84 процента населения высказались против евроинтеграции по итогам обработки 100 процентов протоколов.

В Молдавии прошли выборы президента

Выборы президента Молдавии начались 20 октября. Всего за пост главы государства борются 11 кандидатов.

По данным ЦИК, баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 37,88 процента после обработки более 90 процентов протоколов с избирательных участков. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло с 28,77 процента.

Предполагается, что президент Молдавии будет выбран во втором туре, который пройдет 3 ноября, так как в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50 процентов голосов.

Около молдавского посольства в Москве образовалась большая очередь

Избиратели выстроились в большую очередь около посольства Молдавии в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента республики и на референдуме о вступлении в Европейский союз.

Посольство Кишинева расположено на улице Кузнецкий мост, а люди ожидали пропуска в дипмиссию на Рождественке. В 06:40 была очередь в половину этой улицы, отмечает агентство. Одна из женщин рассказала, что заняла место в час ночи. По ее словам, она пришла на выборы ради спасения Молдавии от хаоса.

При этом в молдавском Министерстве иностранных дел заявили, что очереди около российских избирательных участков якобы создаются искусственно. В ведомстве назвали это попыткой «поставить под угрозу избирательный процесс».

Мы предупредили российские власти о попытках некоторых структур организованно доставлять граждан в отделения нашего посольства в Москве. Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно МИД Молдавии

Санду обвинила во вмешательстве в выборы иностранные силы

Майя Санду заявила, что Молдавия столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию. По ее словам, некие «ОПГ вместе с иностранными силами» якобы пытались подкупить избирателей в стране.

У нас есть доказательства, что целью ОПГ была покупка 300 тысяч голосов на выборах Майя Санду Президент Молдавии

Политик также рассказала о том, за что проголосовала на выборах в республике. «Я отдала свой голос за будущее, за безопасность, за мир. Я проголосовала за эффективное государство, которое бы работало на людей, которое бы помогало людям», — сказала президент.