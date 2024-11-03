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18:00, 3 ноября 2024Бывший СССР

В Москве рассказали о больших очередях у посольства Молдавии

В Москве выстроились большие очереди из голосующих у посольства Молдавии
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На избирательном участке в посольстве Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать во втором туре президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы стоим 3-3,5 часа. Вот люди стоят, мерзнут, и, я думаю, что они все не пройдут, потому что мало участков открыто», — рассказали корреспондентам агентства.

При этом для голосующих волонтеры организовали бесплатную выдачу горячих напитков — чая и кофе. Безопасность для молдаван обеспечивают сотрудники полиции. По свидетельствам корреспондента агентства, обстановка у посольства спокойная, часть избирателей поют и танцуют под песни на русском и молдавском языках.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что второй тур президентских выборов в стране состоялся. Уже днем явка оказалась выше необходимых 20 процентов.

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