ЦИК признал состоявшимся второй тур выборов президента Молдавии

Второй тур выборов президента Молдавии признали состоявшимся при явке свыше 20 %

Второй тур выборов главы государства Молдавии официально признали состоявшимся. Об этом проинформировали представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, передает ТАСС.

Комиссия обновляет сведения о голосах в реальном времени. На официальном портале сообщили, что явка оказалась свыше 20 процентов (20,6 процента). Свои голоса отдали чуть более 580 тысяч избирателей, при этом за рубежом проголосовали еще около 65 тысяч граждан.

Такого количества достаточно для того, чтобы признать выборы состоявшимися. Иные подробности пока не озвучивались, о лидерстве какого-либо из кандидатов также пока нет информации.

Ранее кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил о желании развивать отношения с Россией. Он выразил надежду, что в дальнейшем удастся восстановить прямое сообщение между Москвой и Кишиневом.