Санду набрала свыше 83 процентов голосов на выборах за рубежом

Санду опережает Стояногло на выборах президента Молдавии за рубежом

Действующий президент Молдавии Майя Санду набирает 83,48 процента голосов по итогам голосования за рубежом. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии.

По итогам обработки более 13 процентов протоколов ее оппонент, бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло набирает 16,52 процента. В целом на выборах он набирает 50,89 процента после обработки 89 процентов протоколов.

До этого ЦИК Молдавии сообщил первые результаты выборов президента. Санду набирает 49,11 процента голосов и стремительно догоняет своего оппонента.

Ранее Александр Стояногло сообщил о нарушениях во втором туре выборов главы государства. По его словам, он получает «сигналы», касающиеся нарушений условий организации и проведения выборов как в самой Молдавии, так и за ее пределами.

