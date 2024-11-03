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23:44, 3 ноября 2024Бывший СССР

Санду набрала свыше 83 процентов голосов на выборах за рубежом

Санду опережает Стояногло на выборах президента Молдавии за рубежом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press

Действующий президент Молдавии Майя Санду набирает 83,48 процента голосов по итогам голосования за рубежом. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии.

По итогам обработки более 13 процентов протоколов ее оппонент, бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло набирает 16,52 процента. В целом на выборах он набирает 50,89 процента после обработки 89 процентов протоколов.

До этого ЦИК Молдавии сообщил первые результаты выборов президента. Санду набирает 49,11 процента голосов и стремительно догоняет своего оппонента.

Ранее Александр Стояногло сообщил о нарушениях во втором туре выборов главы государства. По его словам, он получает «сигналы», касающиеся нарушений условий организации и проведения выборов как в самой Молдавии, так и за ее пределами.

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