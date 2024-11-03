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23:16, 3 ноября 2024Бывший СССР

ЦИК Молдавии сообщил первые результаты выборов президента

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло лидирует во втором туре выборов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бывший генеральный прокурор Молдавии и кандидат на пост президента республики Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов главы государства. Первые результаты голосования сообщила центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии.

Стояногло набирает 51,20 процента голосов после обработки 86,12 процента протоколов. За его соперника, действующего президента республики Майю Санду, проголосовали 48,80 процента избирателей. Санду постепенно сокращает отставание от Стояногло.

Прежде в Молдавии закрылись избирательные участки в ходе второго тура президентских выборов. Голосование во втором туре продолжится в западных странах, где организаторы выборов ориентируются на местное время.

Ранее Александр Стояногло сообщил о нарушениях во втором туре выборов главы государства. По его словам, он получает «сигналы», касающиеся нарушений условий организации и проведения выборов как в самой Молдавии, так и за ее пределами.

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