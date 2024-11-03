Голосование во втором туре президентских выборов завершилось в Молдавии

В Молдавии закрылись участки для голосования на президентских выборах

В Молдавии закрылись избирательные участки в ходе второго тура президентских выборов. Об этом сообщает портал News.ro.

Голосование во втором туре продолжится в западных странах, где организаторы выборов ориентируются на местное время.

Как следует из данных на сайте ЦИКа страны, в голосовании приняли участие более 1,6 миллиона молдаван. На момент закрытия участков в стране явка на выборах составила 54,09 процентов.

Ранее кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил о нарушениях во втором туре выборов главы государства. «Есть вопросы по организации голосования для жителей левобережья Днестра», — утверждает он. Политик отметил, что получает «сигналы», касающиеся нарушений условий организации и проведения выборов как в самой Молдавии, так и за ее пределами.