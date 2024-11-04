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08:18, 4 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии привели разные данные по нарушениям на выборах президента

Полиция и наблюдатели в Молдавии привели разные данные о нарушениях на выборах
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Сотрудники полиции и независимые наблюдатели привели разные данные по нарушениям, зафиксированным в ходе второго тура президентских выборов в Молдавии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Согласно информации Генерального инспектората полиции, было зарегистрировано 225 нарушений, в то время как молдавская общественная организация Promo-LEX приводит другие данные — более 1000 сигналов о нарушениях.

«Командой обработано 1064 сообщения о нарушениях на выборах, из них 103 подтверждены как инциденты», — отмечается в заявлении Promo-LEX. Были зафиксированы такие нарушения, как неправильное хранение бюллетеней, недочеты в избирательных списках, групповое голосование, прерывание видеонаблюдения, демонстрация бюллетеня с отмеченным кандидатом, а также фотографирование бюллетеней.

Ранее стало известно, что в предвыборном штабе действующего президента Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на второй срок, начали праздновать ее победу на выборах. Она появилась перед своими сторонниками, держа в руках большой букет белых роз.

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