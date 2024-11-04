В штабе Санду начали праздновать победу на выборах

Санду набрала 53,53% после обработки 97% протоколов на выборах в Молдавии

В предвыборном штабе действующего президента Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на второй срок, начали праздновать ее победу на выборах. Об этом сообщает Reuters.

Как следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, Санду набирает 53,53 процента голосов после обработки 97 процентов протоколов.

В свою очередь, за бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло проголосовали 46,47 процентов избирателей.

В Молдавии в воскресенье, 3 ноября, прошел второй тур президентских выборов.

Ранее стало известно, что Стояногло набрал 51,19 процент голосов после обработки всех голосов внутри Молдавии. При этом Санду на выборах за рубежом получила свыше 83 процентов голосов, хотя впоследствии этот показатель опустился до 78 процентов.