Стояногло победил на выборах внутри Молдавии после подсчета всех голосов

Стояногло набрал 51,19% голосов после обработки всех голосов внутри Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло побеждает на выборах после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри государства во втором туре с 51,19 процента. Таким образом, он обошел действующего президента Молдавии Майю Санду, которая набрала 48,81 процента голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

При этом, если учитывать подсчет голосов на зарубежных участках, после обработки 95 процентов протоколов Санду лидирует на выборах с 51,68 процента, опережая Стояногло.

Ранее Стояногло призвал сограждан к спокойствию независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что «голос каждого заслуживает уважения, a демократия — это прежде всего зрелость перед результатом». Политик также поблагодарил граждан за отданные голоса во втором туре выборов.

Тем временем бывший молдавский лидер Игорь Додон, комментируя выборы, заявил, что Майя Санду утратила доверие граждан. Он также отметил, что второй тур выборов президента прошел по такому же сценарию, как и недавний референдум о евроинтеграции страны.