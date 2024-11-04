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00:59, 4 ноября 2024Бывший СССР

В Молдавии назвали Санду «президентом диаспоры»

Додон: Санду потеряла доверие граждан и стала «президентом диаспоры»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Действующий президент Молдавии Майя Санду, которая с большой вероятностью победит на выборах главы государства, утратила доверие граждан. Об этом заявил бывший молдавский лидер Игорь Додон, передает ТАСС.

По его словам, оппозиционный кандидат Александр Стояногло смог одержать победу на выборах в самой Молдавии, а Санду обошла его лишь за счет голосов «диаспоры за рубежом».

«Итоги голосования говорят о провальном правлении Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. Она превратилась в "хромую утку", президента диаспоры"», — сказал экс-президент. Он также отметил, что второй тур выборов президента прошел по такому же сценарию, как и недавний референдум о евроинтеграции страны.

Ранее Александр Стояногло призвал молдаван к спокойствию вне зависимости от итога выборов. Он подчеркнул, что «голос каждого заслуживает уважения, a демократия — это прежде всего зрелость перед результатом».

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