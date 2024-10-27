В офисе Зеленского высказались о сроках выборов на Украине

Глава ОП Украины Ермак: выборы пройдут после окончания боевых действий

Выборы на Украине пройдут лишь после окончания боевых действий. О сроках начала нового электорального цикла высказался в интервью для газеты Corriere della Sera глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны пойти на войну», — заявил руководитель ОП.

Он добавил, что упреки Зеленского в стремлении сконцентрировать в своих руках всю власть в стране необоснованны, поскольку во время конфликта стране необходимы люди, готовые быть погружены в государственные дела 24 часа в день, 7 дней в неделю.

Ранее Ермак потребовал от Запада ускорить поставки вооружения. По его словам,

Украина смогла увеличить производство оружия в шесть раз, но ей не хватает ресурсов и технологий для изготовления всего необходимого.