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13:21, 24 сентября 2024Бывший СССР

Украина потребовала от Запада ускорить поставки вооружения

Глава офиса Зеленского Ермак потребовал от Запада ускорить поставки вооружения
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от Запада ускорить поставки вооружения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украина смогла увеличить производство оружия в шесть раз, но ей не хватает ресурсов и технологий для изготовления всего необходимого, отметил Ермак. Он обратился к союзникам Киева, призвав их увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи.

По его словам, для украинской стороны являются приоритетом средства противовоздушной обороны, дроны и боеприпасы. Кроме того, Ермак попросил партнеров нарастить инвестиции в изготовление оружия на Украине.

Ранее глава офиса Зеленского назвал частью «плана победы» украинского лидера приглашение страны в НАТО. Ермак также призвал партнеров не обращать внимания на заявления России об угрозе эскалации ситуации.

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      Кристина Есикова
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