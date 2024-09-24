Украина потребовала от Запада ускорить поставки вооружения

Глава офиса Зеленского Ермак потребовал от Запада ускорить поставки вооружения

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от Запада ускорить поставки вооружения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украина смогла увеличить производство оружия в шесть раз, но ей не хватает ресурсов и технологий для изготовления всего необходимого, отметил Ермак. Он обратился к союзникам Киева, призвав их увеличить и ускорить доставку пакетов военной помощи.

По его словам, для украинской стороны являются приоритетом средства противовоздушной обороны, дроны и боеприпасы. Кроме того, Ермак попросил партнеров нарастить инвестиции в изготовление оружия на Украине.

Ранее глава офиса Зеленского назвал частью «плана победы» украинского лидера приглашение страны в НАТО. Ермак также призвал партнеров не обращать внимания на заявления России об угрозе эскалации ситуации.