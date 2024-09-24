На Украине назвали приглашение в НАТО частью «плана победы» Зеленского

Ермак: приглашение Украины в НАТО является частью «плана победы» Зеленского

Приглашение Украины в НАТО является частью «плана победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава офиса президента республики Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, он сообщил странам-партнерам не обращать внимания на угрозы эскалации конфликта со стороны России. Он также сообщил, что Украина нарастила производство оружия в шесть раз, но стране все еще необходимы поставки новых беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, артиллерийских снарядов и дальнобойных систем.

Также Ермак призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность предоставления Украине разрешения на удары по территории России, а также использования замороженных российских активов для поддержки государства.

Ранее Зеленский заявил о близости окончания конфликта на Украине. Он добавил, что план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».