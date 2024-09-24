Зеленский заявил о близости окончания конфликта на Украине

Зеленский заявил о приближении завершения конфликта на Украине

Завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Мы ближе к концу войны. Мы просто должны быть очень сильными, очень», — сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул необходимость военной помощи стран — партнеров Украины. По его словам, план завершения конфликта «не о переговорах с Россией».

Ранее украинский лидер записал обращение к гражданам своей страны с американского военно-транспортного самолета по пути в США. По словам Зеленского, главной целью его визита является представление лидерам американских политических сил его «плана победы» по разрешению конфликта на Украине. Первым его должен увидеть президент США Джо Байден.