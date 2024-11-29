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07:03, 29 ноября 2024Мир

Байдена возмутили удары России по ВСУ

Джо Байден назвал ответные российские удары по позициям ВСУ возмутительными
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными». Об этом сообщает РИА Новости.

Политик неоднократно одобрял поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов России.

Однако Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять военную помощь Украине, подчеркнув, что скоро ожидаются новые поставки оружия Киеву.

Ранее разведка США заявила, что данное Украине разрешение бить западным дальнобойным оружием по российской территории не повышает риски ядерной эскалации конфликта. По их данным, развитие ядерного конфликта остается маловероятным.

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