Американская разведка оценила риск ядерной эскалации после решения об ударах вглубь России

Разведка США: разрешение бить вглубь РФ не увеличило риски ядерной эскалации

Разведка США полагает, что данное Украине разрешение бить западным дальнобойным оружием по российской территории не повышает риски ядерной эскалации. Об этом со ссылкой на пять источников в американских силовых ведомствах сообщает Reuters.

«Решение США позволить Украине наносить удары американским оружием вглубь России не увеличило риск ядерной атаки, которая маловероятна», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов.