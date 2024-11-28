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09:45, 28 ноября 2024Мир

Американская разведка оценила риск ядерной эскалации после решения об ударах вглубь России

Разведка США: разрешение бить вглубь РФ не увеличило риски ядерной эскалации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Разведка США полагает, что данное Украине разрешение бить западным дальнобойным оружием по российской территории не повышает риски ядерной эскалации. Об этом со ссылкой на пять источников в американских силовых ведомствах сообщает Reuters.

«Решение США позволить Украине наносить удары американским оружием вглубь России не увеличило риск ядерной атаки, которая маловероятна», — пишет агентство.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов.

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