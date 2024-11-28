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07:48, 28 ноября 2024Мир

В МИД России оценили последствия передачи Украине ядерного оружия

Рябков: передача Киеву ядерного оружия станет шагом к разрастанию конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Передача Украине ядерного оружия приведет к неконтролируемому разрастанию конфликта. О последствиях такого решения предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что это станет крупнейшим шагом к эскалации. Рябков также отметил, что в случае отправки ядерного оружия Киеву произойдет слом всей системы контроля над вооружениями. По его словам, о возможности таких поставок говорят «безответственные лица в Киеве».

22 ноября газета The New York Times сообщила о дискуссиях чиновников из США и Европы по вопросу возвращения Украине ядерного оружия, изъятого после распада СССР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у Москвы нет фактов, подтверждающих намерение Киева получить ядерное оружие. Она также отметила, что Украина «ее западные кураторы» могут своими действиями «привести весь мир на грань катастрофы».

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