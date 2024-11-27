В МИД России высказались о намерении Украины получить ядерное оружие

Захарова: нет фактов, подтверждающих намерение Украины получить ядерное оружие

На данный момент Россия не обладает фактами, которые могли бы подтвердить намерение Украины получить ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я не могу сказать, что Россия располагает какой-то фактологией касательно намерений Украины по обладанию ядерного оружия, которой мы можем на данном этапе поделиться. Но важно подчеркнуть, что это в интересах по-настоящему ответственных государств не допустить появления оружия массового поражения у Киева», — отметила дипломат.

Захарова указала на то, что Украина и «ее западные кураторы» могут своими действиями «привести весь мир на грань катастрофы». Однако она подчеркнула, что при этом «мировое большинство прекрасно осознает серьезность угрозы».

22 ноября газета The New York Times (NYT) сообщила о дискуссиях чиновников из США и Европы по вопросу возвращения Украине ядерного оружия, изъятого после распада СССР. Однако, как отмечает издание, такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия.