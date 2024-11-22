Чиновники из США и Европы предложили вернуть ядерное оружие Украине для сдерживания

NYT: чиновники из США и Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие

Некоторые американские и европейские чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие в качестве гарантии безопасности. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что в США и Европе обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины, например, создание арсенала обычных вооружений, достаточного для нанесения сокрушительного удара.

«Несколько чиновников даже предположили, что [президент США Джо] Байден мог бы вернуть Украине ядерное оружие, изъятое у нее после распада Советского Союза. Это было бы мгновенным и огромным сдерживающим фактором», — говорится в материале.

Однако, как отмечает издание, такой шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл заявила, что появление у Украины ядерного оружия существенно изменило бы природу вызовов в области сдерживания. По ее словам, возникновение таких вызовов может усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания.