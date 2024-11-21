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00:50, 21 ноября 2024Мир

В Госдепе оценили возможность появления у Украины ядерного оружия

Госдеп: появление у Украины ядерного оружия изменило бы природу вызовов для США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Появление у Украины ядерного оружия существенно изменило бы природу вызовов в области сдерживания, заявила заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве оценили возможность появления у Украины ядерного оружия. По словам Белл, возникновение таких вызовов может усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания. «Мы должны иметь сбалансированную стратегию безопасности, которая включает как сдерживание, так и контроль над вооружениями в качестве взаимоукрепляющих элементов», — отметила дипломат.

14 ноября официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что страна не создает ядерное оружие и не намерена его разрабатывать.

Ранее издание The Times сообщило, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от Соединенных Штатов.

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