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00:21, 14 ноября 2024Мир

На Западе сообщили о способности Украины создать ядерное оружие

The Times: Украина может создать ядерную бомбу в случае прекращения помощи США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на доклад для Министерства обороны Украины.

Отмечается, что Киев может создать простой аналог бомбы «Толстяк», которую сбросили на японский Нагасаки в августе 1945 года. В документе говорится, что для Украины «спустя 80 лет это не было бы сложной задачей».

Для разработки собственного ядерного оружия Украине потребуется пять лет, говорится в докладе. Отмечается, что основным компонентом должен стать плутоний, поскольку его можно получить из ядерных реакторов в стране.

Ранее стало известно о беспокойстве Киева из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По информации американской прессы, на Украине опасаются возможного снижения объемов военной поддержки после инаугурации Трампа в январе 2025 года.

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