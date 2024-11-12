Стало известно о беспокойстве Киева из-за победы Трампа на выборах

FT: в Киеве обеспокоены возможным снижением поддержки после инаугурации Трампа

На Украине обеспокоены возможным снижением военной поддержки США после инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. О беспокойстве Киева стало известно из статьи Financial Times (FT).

«Киев и его союзники опасаются, что США могут сократить военную поддержку после вступления республиканца [Дональда Трампа] в должность [президента] в январе», — говорится в публикации.

Украинские власти также предполагают, что Трамп ради урегулирования конфликта может потребовать от Киева принять выгодные для России условия перемирия.

В статье также сообщается об переподготовке Украиной отдельных пунктов «плана победы» из-за победы на выборах Трампа. Отмечается, что Киев меняет свой, перенося акцент на увеличение доступа Вашингтона к украинскому сырью и развертывание американских войск в регионе.