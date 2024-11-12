Стало известно о подготовке пунктов «плана победы» в расчете на победу Трампа

Украина развивает свой «план победы» для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.
Сообщается, что Украина строит «план победы», выделяя потенциальные деловые сделки, доступ к сырью и развертывание войск в попытке повлиять на избранного президента США, известного своей склонностью к заключению сделок.
По словам украинских и европейских чиновников, союзники Украины в Европе и США, в том числе высокопоставленные республиканцы, дали Киеву советы, как наилучшим образом сформулировать предложения, которые будут стимулировать тесное сотрудничество между странами, а не прекратят оказание Украине жизненно важной помощи.
Ранее в США заявили о нежелании Конгресса рассматривать новый пакет помощи Украине. При этом находящийся до 20 января в должности президент США Джо Байден все еще сохраняет возможности поставки военной техники Вооруженным силам Украины в обход Конгресса благодаря специальным «полномочиям по сокращению к концу года».