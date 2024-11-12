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09:32, 12 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о подготовке пунктов «плана победы» в расчете на победу Трампа

FT: Украина развивает «план победы» для администрации Трампа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Украина развивает свой «план победы» для новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times.

Сообщается, что Украина строит «план победы», выделяя потенциальные деловые сделки, доступ к сырью и развертывание войск в попытке повлиять на избранного президента США, известного своей склонностью к заключению сделок.

По словам украинских и европейских чиновников, союзники Украины в Европе и США, в том числе высокопоставленные республиканцы, дали Киеву советы, как наилучшим образом сформулировать предложения, которые будут стимулировать тесное сотрудничество между странами, а не прекратят оказание Украине жизненно важной помощи.

Ранее в США заявили о нежелании Конгресса рассматривать новый пакет помощи Украине. При этом находящийся до 20 января в должности президент США Джо Байден все еще сохраняет возможности поставки военной техники Вооруженным силам Украины в обход Конгресса благодаря специальным «полномочиям по сокращению к концу года».

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