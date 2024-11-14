На Украине опровергли возможность создания ядерного оружия

Тихий: Украина не намерена разрабатывать ядерное оружие

Украина не создает ядерное оружие и не намерена его разрабатывать. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Георгий Тихий, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Украина придерживается ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия); мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие», — опроверг Тихий.

Ранее издание The Times сообщило, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от Соединенных Штатов. Предполагалось, что оружием мог стать аналог бомбы «Толстяк», которую США сбросили на японский город Нагасаки в августе 1945 года.