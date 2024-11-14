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02:03, 14 ноября 2024Бывший СССР

На Украине опровергли возможность создания ядерного оружия

Тихий: Украина не намерена разрабатывать ядерное оружие
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина не создает ядерное оружие и не намерена его разрабатывать. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Георгий Тихий, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Украина придерживается ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия); мы не владеем, не разрабатываем и не намерены создавать ядерное оружие», — опроверг Тихий.

Ранее издание The Times сообщило, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от Соединенных Штатов. Предполагалось, что оружием мог стать аналог бомбы «Толстяк», которую США сбросили на японский город Нагасаки в августе 1945 года.

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