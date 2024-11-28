Администрация Байдена подготовит новый пакет помощи для Украины

Reuters: Байден готовит новый пакет помощи Украине на 725 миллионов долларов

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам чиновника, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить различное противотанковое оружие из запасов США, чтобы сдержать наступающие войска России, включая наземные мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS). Уточняется, что уходящий президент стремится поддержать киевское правительство перед тем, как покинет свой пост в январе.

Как отмечает агентство, в комплект поставки также войдут кассетные боеприпасы, которые обычно используются в ракетах системы управляемого залпового огня (GMLRS), запускаемых пусковыми установками HIMARS. Один из опрошенных чиновников отметил, что официальное уведомление Конгресса о пакете мер по борьбе с распространением оружия может поступить уже в 2 декабря.

Однако содержимое и размер пакета могут измениться в ближайшие дни перед подписанием президента.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что передача Украине ядерного оружия приведет к неконтролируемому разрастанию конфликта. Дипломат подчеркнул, что это станет крупнейшим шагом к эскалации.

