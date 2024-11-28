Подполье заявило об ударе по энергообъекту в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по энергообъекту в Николаевской области

Энергообъект в Николаевской области оказался под ударом. Об этом заявил координатор местного пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Николаев, прилет по энергетическому объекту. Прилетело в село Трихаты в Николаевском районе», — сказал подпольщик. По данным Лебедева, при поражении этого объекта энергетической инфраструктуры можно обесточить регион.

Утром 28 ноября в Киеве прогремели взрывы. В украинской столице также работали средства противовоздушной обороны. До этого детонации произошли в Харькове. Кроме того, взрывы были слышны в Одессе и Кировограде на фоне воздушной тревоги.