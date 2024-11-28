Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове утром в четверг, 28 ноября. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Первое сообщение о взрыве в Харькове появилось в 7:09 28 ноября, новые взрывы прогремели в городе в 7:11 и 7:15. По предварительным данным, все взрывы прогремели в Киевском районе города.

«Без пострадавших», — сообщил глава Харьковской ОВА. Данных о пораженных объектах не приводится.

Ранее взрывы прогремели в двух областных центрах на западе Украины. Сообщение о взрывах в Луцке и Ровно на западе Украины появилось в 7:21 28 ноября.