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08:28, 28 ноября 2024Бывший СССР

Взрывы прогремели в двух областных центрах на западе Украины

Взрывы прогремели в Луцке и Ровно на западе Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Взрывы прогремели в Луцке и Ровно на западе Украины утром в четверг, 28 ноября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрывах в двух областных центрах на западе Украины появилось в 7:21 28 ноября. В 7:26 в Луцке прогремела повторная серия взрывов. Глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий сообщил об отключениях электричества в регионе.

Ранее на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

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