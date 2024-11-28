Взрывы прогремели в двух областных центрах на западе Украины

Взрывы прогремели в Луцке и Ровно на западе Украины

Взрывы прогремели в Луцке и Ровно на западе Украины утром в четверг, 28 ноября. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрывах в двух областных центрах на западе Украины появилось в 7:21 28 ноября. В 7:26 в Луцке прогремела повторная серия взрывов. Глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий сообщил об отключениях электричества в регионе.

Ранее на занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Запорожской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.